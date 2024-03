Chiara Ferragni è sbarcata su Telegram, ma è subito polemica. Se da un lato l’influencer ha deciso di aprire un profilo sul (tanto contestato) canale social per avere un contatto maggiormente diretto coi fan, dall’altro ci sono delle parole che non possono essere scritte. Ebbene sì, dopo aver limitato i commenti degli utenti sotto i post sul suo Instagram, l’imprenditrice digitale ha inserito dei ‘blocchi’ su alcuni termini. Come testimoniato da diversi fan sui social e anche da Mowmag, non è stato possibile pubblicare frasi che contenessero contenuti mal visti dalla Ferragni.

“Su Chiara’s most loyal abbiamo provato a inserire diverse parole: ospedale, pandoro, Balocco, truffa, truffatrice, beneficenza e persino separazione. Niente, nessuna funziona. Ognuna di queste parole viene immediatamente cancellata dopo la pubblicazione. Abbiamo fatto diversi tentativi con un unico risultato: la censura”, ha riportato il sito. I vocaboli banditi non sono stati scelti a caso. Appartengono infatti a delle situazioni che negli ultimi mesi sono risultate parecchio scomode alla blogger. Dalla collaborazione (finita male) con la Balocco, passando poi per le voci, sempre più insistenti, di una definitiva rottura con Fedez.

A proposito del rapper, almeno per il momento, non sembra esserci nessuna censura che lo riguardi sul canale Telegram della (ex?) moglie. I fedelissimi della Ferragni, che oltre a seguirla anche su Instagram si sono trasferiti anche su un’altra piattaforma, sono stati avvisati. I quasi 60mila iscritti se vorranno inviare un messaggio o scrivere un commento, dovranno tenere in considerazione che alcune tematiche sono state vietate.