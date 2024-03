C’era grande attesa per l’arrivo di Fedez, co-conduttore con Frank Matano della quarta stagione di “LOL: Chi ride è fuori”, al via dal primo aprile con i primi quattro episodi, seguiti dagli ultimi due dall’8 aprile su Prime Video, all’anteprima del programma tv. Presente anche il cast formato da Diego Abatantuono, Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica e il vincitore di “LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro”, Loris Fabiani. Fedez è arrivato per ultimo sul red carpet al The Space Cinema Moderno di Roma, a causa del ritardo del treno da Milano.

I concorrenti di “LOL: Chi ride è fuori” si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100mila euro a favore di un ente benefico scelto da chi vincerà. Ad osservare la gara comica dalla control room, torna nelle vesti di arbitro e conduttore, Fedez, affiancato dal co–host Frank Matano, e da Lillo. Alla prima risata di uno dei partecipanti, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal cartellino rosso di espulsione dal gioco.

Quest’anno, però, la vera novità (spoiler) arriverà fin dalla prima puntata: Fedez svestirà per un attimo i panni da conduttore per vestire quelli del concorrente. Chiuso da Matano con un inganno nella stanza con i comici, il rapper dovrà “combattere” avendo però a disposizione una sola chance. Tradotto: sarà espulso alla prima risata con il cartellino rosso e non avrà a disposizione quello giallo di ammonizione.

Nessuna conferenza stampa prevista, forse per evitare l’imbarazzo a Fedez, vista la delicata situazione che sta attraversando per la separazione da Chiara Ferragni. Dopo il red carpet tutto il cast e i conduttori con Lillo si sono schierati sul palco del The Space Cinema Moderno per qualche dichiarazione al pubblico, prima della proiezione dei primi due episodi.

Divertente il siparietto tra Fedez e Matano. La presentatrice della serata ha sottolineato a Fedez: “Senza difese hai un atteggiamento tenero e bambinesco…”. Matano è intervenuto con una battuta tra le risate generali: “Stai dicendo che fedez rende meglio senza avvocati!”. Il diretto interessato ha risposto un po’ in imbarazzo: “Vorrei dissentire”. Poi Matano ha spiegato: “Finalmente sto cercando di arraffare il mio posto a LOL e Fedez è entrato, quindi la control room dovrebbe essere un po’ più mia…Ci auguriamo per il futuro che…”. Immediata la risposta ironica del co-conduttore: “Che mi levi dai cog**oni!”.