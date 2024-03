Millecinquecento membri, solo uomini e in prevalenza “anziani”, cioè almeno over 40. Una nuova polemica rischia di scuotere Buckingham Palace: l’adesione di Re Carlo III, sulla cui salute ormai circolano voci e rumors fino a darlo addirittura per morto (spoiler: è una fake news), all’esclusivo Garrick club.

A rivelare la lista dei 1500 membri attuali è stato il Guardian che ha anche evidenziato le polemiche attorno al club che da sempre, da quando è nato nel 1831, esclude le donne e che perlopiù è formato da maschi bianchi. Il circolo di potere sulla carta è un luogo di piacere (“una casa di riposo che serve buon vino”), in cui sarebbe vietato parlare di lavoro, ma di fatto, riportano diversi articoli del quotidiano britannico, diventa sempre più spesso un luogo di discussioni lavorative su ogni campo. A farne parte, infatti, oltre a Re Carlo III, sono politici, dipendenti della pubblica amministrazione, importanti avvocati, artisti e anche giornalisti senior.

Il “libro dei soci”, generalmente segreto, vanta un giudice della corte suprema, cinque giudici della corte d’appello, otto giudici dell’alta corte, dozzine dei membri della Camera dei Lord e 10 parlamentari, nonché capi di influenti think tank, studi legali, accademici e rock star. Per entrarci si pagano circa 1600 sterline l’anno.

A scatenare gli attivisti e le attiviste per la parità di genere, però, è soprattutto il divieto per le donne di farne parte. Secondo Harriet Harman, deputata laburista che ha redatto l’Equality Act del 2010, riporta il Guardian, politici e alti funzionari non dovrebbero far parte di un club che vieta alle donne di farne parte. Anche secondo la deputata conservatrice Caroline Nokes “è sbagliato” avere ancora oggi “luoghi così cruciali per l’establishment” che escludono “il 51% della popolazione”.