Era lei o non era lei a Windsor? Era una foto vecchia? In realtà la certezza è che nella foto fosse proprio Kate Middleton. Ma il gossip non si ferma mai e a essere finita al centro dell’attenzione mediatica nelle ultime ore è stata Heidi Agan. La ragazza non è un nome totalmente sconosciuto nel Regno Unito. Il motivo? Assomiglia alla principessa del Galles. Agan è stata accusata di esser stata lei presente a Windsor. “Non sono io e lo posso dimostrare“: ha fermamente sostenuto la ragazza a Tmz.

Heidi ha spiegato che quel giorno stava lavorando presso la sede centrale di una scuola di danza nel Northamptonshire, a circa 80 miglia dal Windsor Farm Shop. “Quindi conclude non posso essere io”, ha ribadito. “Secondo me Kate sta bene e si sta semplicemente riprendendo dall’intervento subito due mesi fa. La principessa non è di proprietà pubblica” e per quanto riguarda le cartelle cliniche “ha diritto come tutti alla privacy”, ha concluso Agan. Nonostante la smentita, i dubbi inerenti alla veridicità del contenuto rimangono ancora. Alcuni acuti osservatori hanno osservato decorazioni natalizie nello chalet della fattoria. “Il video è di adesso o risale a dicembre?”, si domandano.

La situazione attorno alla famiglia reale si fa sempre più cupa: se l’operazione all’addome di Kate aveva puntato i riflettori sui due coniugi, a dare il definitivo ‘colpo di grazia mediatico’ è stata la foto (modificata) che rappresentava la principessa in compagnia dei sue figli. Tutto ciò è “un clamoroso contraccolpo d’immagine non solo per i i principi di Galles, ma per l’intera famiglia reale”, tanto da mettere in discussione il rapporto di fiducia tra monarchia e sudditi.