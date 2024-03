Pochi biglietti venduti e date cancellate: il nuovo tour di Jennifer Lopez sembrerebbe essere un flop. A riportare i dati è stato il sito del settimanale Variety che ha analizzato i numeri di Ticketmaster.

La cantante è tornata a pubblicare un album, This Is Me…Now, composto da 16 tracce, dopo 10 anni di assenza ma i risultati al momento sono deludenti. Come sottolinea Variety le date dal 20 al 31 agosto a Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, New Orleans e Houston sono state cancellate la scorsa settimana anche se due, Cleveland e Houston, erano già state rimosse in precedenza, annunciate originariamente e poi sostituite nel nuovo tour aggiornato.

Ma il problema non riguarda solo i concerti cancellati. Analizzando i dati su Ticketmaster dei 30 spettacoli ancora programmati, anche il numero dei biglietti venduti sembrerebbe deludente. I settori ancora disponibili per ogni data (i blu), infatti, superano quelli grigi, cioè quelli presumibilmente già venduti, anche se, fa notare Variety, alcune date, Miami, Toronto e New York, sono state aggiunte solo una settimana dopo l’annuncio del tour.

Il progetto multimediale di Jennifer Lopez comprende oltre all’album e al tour anche due film ed è stato autofinanziato con 20 milioni di dollari. Il tutto è, di fatto, un racconto della sua storia d’amore con Ben Affleck, ritrovato quasi due decenni dopo la loro prima relazione.

Anche l’album in sé non è partito benissimo, scrive Variety: è stato schiacciato dalla critica e ha debuttato al numero 38, in calo, nella Billboard 200. Poi è scomparso dai radar.