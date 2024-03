Fiori d’arancio per Manuela Moreno. La conduttrice di Tg2 Post parrebbe pronta al “sì” con il manager musicale Giacomo Maiolini dopo oltre 6 anni di relazione. La notizia arriva durante l’intervista a Storie di donne al bivio, il programma di Monica Setta in onda sabato 23 marzo alle 14 su Rai 2.

IL CORTEGGIAMENTO DI GIACOMO MAIOLINI – Eppure Maiolini ha dovuto faticare non poco per conquistare il cuore della giornalista: “Giacomo me lo ha presentato un’amica e prima che la storia partisse l’ho fatto penare – riporta l’Ansa – Lui abita a Brescia e veniva qui tutti i weekend per portarmi semplicemente a cena”.

LA TERZA VOLTA È QUELLA BUONA? – Per due volte Moreno spiega di essere andata vicina alle nozze: “Nel primo caso avevo fatto partecipazioni e bomboniere, ma me ne andai alla vigilia del sì. Un’altra volta avevo già provato l’abito da sposa. Sono una donna profondamente libera e indipendente, non ho avuto figli ma ho amato intensamente e oggi mi sento pronta all’impegno con Giacomo. Lui mi ha fatto la proposta di nozze in Puglia mesi fa e mi ha dato l’anello, adesso cerchiamo casa e poi con calma andremo a vivere insieme. Le nozze? L’idea c’è ma la data no”.

IL FLIRT CON ADRIANO GALLIANI – La giornalista racconta a Monica Setta anche del flirt con Adriano Galliani, concluso, sostiene lei, in seguito alla scoperta di una “omissione”: “Non mi disse che sarebbe andato in vacanza con l’ex moglie Daniela Rosati – spiega – Non era un vero tradimento ma era una bugia e io detesto la non sincerità”. Il dirigente sportivo avrebbe fatto di tutto per riconquistarla, persino cantarle al telefono le canzoni di Renato Zero: “Forse per lui ero importante – riflette ancora la giornalista – Mi disse che ero stata l’unica donna a farlo mettere a dieta, ma la cosa finì presto. Allora il mio sogno era principalmente quello di fare l’inviata di esteri in giro nel mondo”.