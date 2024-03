Qualche giorno fa Fabrizio Corona aveva parlato di una rissa molto accesa con protagonista Fedez, avvenuta al party del cantante Tony Effe, il sito Dagospia aveva fornito qualche dettaglio sulla location, uno scontro all’ingresso del locale milanese Lucid, e soprattutto del protagonista della lite: “Nel mirino di Fedez è finito Naska, al secolo Diego Caterbetti, un bonazzo in modalità Damiano dei Maneskin“. Secondo l’ex re dei paparazzi sarebbe stata una frase pronunciata dal giovane cantautore a scatenare la reazione del giudice di “X Factor“, e ai rumors, come accade spesso in questi casi, si aggiungono ulteriori retroscena e dettagli.

Spintoni e lite che conferma anche il sito Fanpage, il tutto sarebbe partito dopo l’arrivo dell’ex marito di Chiara Ferragni assieme ad alcuni tifosi del Milan e anche a un capo Ultras, con cui avrebbe chiesto spiegazioni al cantante punk rock. Fonti vicine a Naska negano le offese nei confronti di Fedez o parole contro i suoi figli: “Non solo era impensabile, ma non ce ne sarebbe stato neanche il tempo, Diego è stato aggredito subito“.

Sempre a Fanpage fonti vicine a Fedez spiegano che la questione figli non sarebbe nata la stessa sera e “si rifarebbe a un commento di qualche settimana fa quando sui social diventò virale lo scontro acceso tra il rapper e un utente su Instagram in cui quest’ultimo lo insultava tirando in ballo sia Chiara Ferragni che i figli (‘mi s***o tua moglie e i tuoi figli mi chiamano papà’, ndr). Uno dei commenti a questo scambio era proprio di Naska che aveva postato lo sticker di un ragazzo che sputa l’acqua, quando non ti controlli leggendo una cosa. Fedez, quindi, avrebbe chiesto a Naska delle scuse ex post a causa di quel commento e al diniego del collega sarebbe scattato lo scontro”.