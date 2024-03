Kate Middleton è tornata a farsi vedere in pubblico. O forse, a giudicare del video pubblicato da The Sun e TMZ, c’è sempre stata. Perché è bastato trovarsi nel posto giusto al momento giusto per avvistarla. Almeno, questo è successo a Nelson Silva, 40 anni, che dopo aver visto i principi del Galles “comprare del pane” nel Windsor Farmer Shop, avrebbe deciso di aspettarli fuori, nel parcheggio, per filmarli in modo da mostrare il video ad amici e parenti.

Poi il video per i parenti è arrivato a due importanti tabloid (uno britannico, uno statunitense), ma questa è un’altra storia. Proprio a TMZ, Silva ha spiegato: “Ho notato una coppia che stava scegliendo due pagnotte. Lei si è girata e il suo viso mi è sembrato familiare, ho capito che era la Principessa. Sono uscito e ho raggiunto la mia auto. Li ho attesi e li ho filmati per condivere il video con la mia famiglia e mostrare quanto sono normali, una coppia normale. Credo siano usciti a piedi dalla proprietà perché non ho visto alcuna macchina“. E ancora: “Sembravano felici e rilassati. Sembravano felici di poter andare in un negozio e di poter socializzare. Kate sembrava sollevata, come se fosse un successo andare in un negozio. Sembrava naturale”.