Il risultato sul campo, il pareggio per 1 a 1 tra Inter e Napoli a San Siro, è stato offuscato da un episodio di razzismo, che se confermato sarebbe molto grave. Le immagini televisive mostrano infatti il difensore azzurro Juan Jesus avvicinarsi all’arbitro La Penna molto arrabbiato durante la ripresa. Il labiale è chiaro: “Mi ha detto ‘tu sei un n***o‘, a me questo non sta bene”, ha infatti denunciato il calciatore, puntando il dito contro il collega nerazzurro Francesco Acerbi. Il direttore di gara ha chiamato a colloquio i due calciatori e ha preteso un chiarimento.

Alla fine Juan Jesus è stato l’autore del gol del pareggio del Napoli (nel primo tempo per l’Inter aveva segnato Darmian) e ai microfoni di Dazn a fine partita è tornato sull’episodio di razzismo: “Acerbi ha capito che è andato oltre con le parole e ha chiesto scusa. Quello che succede in campo rimane in campo. Lui è un bravo ragazzo“, ha dichiarato il difensore brasiliano. Parole che smorzano la tensione ma che non smentiscono quanto di grave e razzista sarebbe stato detto in campo. Nel caso l’insulto venisse accertato dal giudice sportivo, Acerbi andrebbe incontro a una pesante squalifica.