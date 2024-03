L’intera casa distrutta. Una proprietà di 600mq e del valore di 6,5 milioni di euro che si trovava nel quartiere Studio City di Los Angeles e che è stata completamente mangiata dalle fiamme. La dimora di Cara Delevingne è andata a fuoco per via di un incedio che, fa sapere People, è scoppiato nella parte posteriore dell’edificio per poi espandersi, arrivando a fare crollare il tetto. La modella si trovava a Londra. Quasi 100 i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l’incendio, operazione che ha richiesto più di due ore: un pompiere è rimasto livemente ferito. Intossicazione da fumo per una persona che si trovava all’interno della casa. “Il mio cuore è spezzato. Non riesco a crederci. La vita può cambiare in un batter d’occhio. Abbi cura di ciò che hai. Grazie di cuore a tutti i vigili del fuoco e alle persone che sono accorse per aiutare a spegnere il fuoco”, le parole di Cara. Poi il ringraziamento per avere salvato il suoi gattini.