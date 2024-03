Oltre l’amore a prima vista, l’amore senza nemmeno aver visto l’altra persona. È un po’ quello che è capitato a Taylor Mega che si è raccontata a Monica Setta ospite di Storie di donne al bivio. L’influencer ha raccontato della relazione avuta con Flavio Briatore: “È durata pochissimo. Era un periodo prima dell’Isola dei Famosi, io non volevo neppure che uscisse, mettevo tutte storie in cui non si capiva che fossi a Monte Carlo. L’ho conosciuto proprio nel Principato. Mi ero un po’ fissata, sai quando hai dei fetish? Io avevo quel prototipo di uomo. Ero molto giovane, mi piaceva prima di vederlo di persona. Poi l’ho conosciuto, mi ha corteggiato e… Ma è durata pochissimo”. Taylor Mega ha precisato che la relazione è finita per un “ghosting da ambo i lati”, cioè i due sono semplicemente spariti dalle rispettive vite. “Gli voglio ancora bene”, ha confessato. Poi una precisazione sui guadagni del suo lavoro da influencer: “Per un post 40mila euro? Si, ma dipende dai lavori, mica tutti per un post pagano 40mila euro”.