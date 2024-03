Siamo a bordo di un volo British Airways da Londra a Shanghai. Un passeggero ha affermato di aver visto il pilota dell’aereo “guardare video porno durante una pausa in cabina di pilotaggio”. David Jones, 35 anni, ha raccontato che tutto si è svolto con le luci della cabina abbassate: il capitano avrebbe guardato delle foto porno sul suo iPad per mezz’ora e poi si sarebbe diretto al bagno. “Un’immagine dopo l’altra per circa 30 minuti, è andato in bagno, è tornato e si è addormentato”, ha raccontato Jones al Sun che riporta la notizia. Una volta arrivato a Shanghai, il passeggero ha riportato l’accaduto al personale British Airways. Secondo quanto riferito, il signor Jones ha ricevuto un messaggio di scuse da parte del responsabile relazioni con i clienti di BA, nel quale si faceva riferimento a “provvedimenti appropriati”.