Le parole di Alessandro De Santis a Stasera C’è Cattelan sono diventate un ‘caso’. Perché? Per la presunta correlazione tra l’allontamento dai social del cantante dei Santi Francesi e il suo non tollerare talvolta anche commenti positivi legati al suo aspetto. Della serie, “canto, non sfilo”. Lui non l’ha presa bene perché, ha spiegato, non ha mai detto di essersi allontanto dai social per questo motivo Ma cosa ha detto quindi ospite da Cattelan? “La mia paura principale è comunque stiamo tutti facendo finta di saper gestire questa cosa (i commenti social) ma poi alla fine siamo tutti tristi quando leggiamo qualcosa che non ci piace. Poi è chiaro, entrare in questo mondo vuol dire che molte più persone possono dire una cosa su di te, e tu alle volte ti puoi anche prendere male per dei commenti che sulla carta sono positivi, però ad esempio anche quando leggo un commento sulla mia estetica, io sono talmente bastardo che mi fa incazzare perché penso ‘raga, io sto cantando, non sono lì per fare quello, sono lì per cantare‘”. Queste le parole ospite del programma di RaiDue. Molto criticato sui social, De Santis ha voluto sfogarsi: “La prima cosa che voglio dire è, che ci crediate o meno, che tutto ciò che seguirà è stato scritto senza la patina del vittimismo. Sono una persona fortunata, lo sono sempre stata. Non mi manca nulla. Ho tutto ciò che canonicamente occorre per sentirmi felice ma, come tanti, come tutti, spesso non lo sono. E ora sono qui. Ad alimentare, spero per l’ultima volta, i meccanismi da cui cerco di fuggire. Non ho i social, non li uso da qualche mese a questa parte. Ne ho parlato alcune volte negli ultimi tempi, nelle interviste, nelle conferenze, per rispondere a delle domande. Ho sempre evidenziato i miei limiti a riguardo, spiegando che non riesco a gestire la mole di “input” che derivano dai social. Pochi giorni fa, ospiti di Ale Cattelan, ho risposto a una sua domanda sull’argomento, generando degli articoli che titolano: ‘Mi sono tolto dai social perché ero stanco di sentirmi dire che sono bello”. Ora, pur rispettando sentimenti, sensazioni e pareri di chiunque, sarei il primo a pensare “ma sei scemo? anche volendo come fai a dire una cosa del genere?’. Il problema è che io non l’ho mai detto. Ho semplicemente fatto una battuta (il tono, va detto, non pareva molto ironico, ndr) sul fatto che sono talmente incapace di gestire la cosa (il termine che ho usato era “bastardo”) da riuscire a rattristarmi anche di commenti sulla carta positivi, come un apprezzamento sulla mia/nostra estetica, perché non completamente pertinenti. È chiaro che un complimento non potrà mai offendermi. In questo caso perché manipolare le mie parole, che non volevano mettermi su nessun piedistallo ma solo esprimere un disagio, per dipingermi altezzoso e soprattutto, onestamente, stupido? Non lo capisco, e mi dispiace. Mi dispiace anche solo per lo spreco di tempo, mio nello stare male e nel cercare di spiegarmi, e di chiunque legga o commenti. Sarebbe bello resistere, lontani dal rumore, a guardare quello che accade davvero. Sarebbe bello essere persone”.