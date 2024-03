American Riviera Orchard. Si chiama così il brand di lifestyle lanciato su Instagram da Meghan Markle. Sotto al nome del brand, la dicitura “by Meghan, The Duchess of Sussex⁣⁣. Established 2024⁣⁣⁣”. L’arrivo sul social arriva a poche ore dalla gaffe della cognata, Kate Middleton, la Principessa. Lei, Kate, che ha ammesso di aver ritoccato una foto ed è finita nell’occhio del ciclone. E che si trova al centro di molte speculazioni sul suo stato di salute, sul perché non si faccia vedere in pubbliche e persino sul presunto tradimento di William. In molti hanno pensato che no, l’approdo su Instagram di Markle non sia una coincidenza. Non in queste ore. Cosa proporrà con il suo brand l’ex attrice? Secondo il Guardian saranno disponibili creme spalmabili e conserve, gelatine, marmellate, burro di arachidi ma anche libri di cucina, stoviglie, biancheria, articoli di cancelleria, tessuti, borse a tracolla, attrezzatura per lo yoga e molte altre cose. Viene in mente, non tanto come gamma di prodotti ma come modello di business, il sito Goop di Gwyneth Paltrow. Intanto, dopo il caso della foto ritoccata, Kate si è chiusa nell’Adelaide Cottage di Windsor. A parte una breve e imprevista apparizione in auto accanto al marito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @americanrivieraorchard