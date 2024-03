Chiara Ferragni torna alle origini e lo fa ritrovando (finalmente) quel filo diretto tra lei e il suo pubblico sui social. Dopo il clamore mediatico del “pandoro gate” e l’odio spropositato dei leoni da tastiera, l’influencer cremonese nell’ultimo periodo si è trovata costretta a bloccare i commenti sotto ogni singolo post del suo profilo Instagram. Complice probabilmente l’intervista a Che Tempo Che Fa e un cambio netto relativo al piano di comunicazione, Ferragni ha deciso di tornare a diventare parte attiva dei suoi profili. Non solo storie e post dunque, ma anche risposte ai singoli commenti ricevuti nelle ultime ore. Una metodologia questa alla quale ci aveva già abituato negli ultimi mesi anche Belen Rodriguez, la quale senza peli sulla lingua aveva raccontato retroscena riguardo la sua relazione (e relativi stati d’animo).

Ferragni, come in un episodio qualsiasi di “The Ferragnez”, ha iniziato a dispensare cuori ai vari complimenti e a svelare poco a poco alcuni dettagli ancora inediti. Quali? Stando al racconto dell’influencer cremonese, pare proprio che sia stato Fedez a decidere di terminare il matrimonio. “Stupenda, ma Fede…il tuo valore aggiunto”, ha commentato una follower sotto il penultimo post. La risposta di Chiara non è tardata ad arrivare: “Purtroppo non è una scelta mia”. Per poi continuare sotto ad un altro commento: “Devono volerlo in due”. È finita qui? Non proprio. Secondo alcuni utenti Ferragni avrebbe cancellato numerosi commenti contro la sua immagine. “Ma cancelli i commenti?”, la domanda di un utente curioso.

E la risposta di Chiara , altrettanto bizzarra, non lascia spazio a dubbi: “Decine e decine tutti i giorni e blocco anche chi offende”. A chi le scrive perché ha un’espressione triste, lei risponde piccata con un “Se è così non ci posso fare niente”. Per poi aggiungere: “Te l’ho scritto anche prima, è la stessa domanda”. Non ci resta dunque che attendere il prossimo post per capire quali saranno le prossime risposte ai nuovi commenti, tra cambi d’umore (del tutto comprensibili) e follower ballerini (dai 29.3 milioni di due settimane fa ai 29.2 attuali).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)