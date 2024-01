Belen Rodriguez dice quello che pensa e lo fa sui social, rispondendo ai suoi follower. Dopo la conferma della relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (mai commentata dai diretti interessati), stavolta la conduttrice argentina ha risposto a una fan che ha commentato un video nel quale balla con un bimbo. “Qualche tempo fa non mi andava più di seguirti. Poi sei mancata per un po’, sei tornata semplicemente vera, una mamma che ama i suoi figli e che sta ancora cercando la sua tranquillità sentimentale“, ha scritto l’utente. E la risposta di Rodriguez non è tardata ad arrivare: “Ti svelo un segreto, manco io volevo seguirmi più, ero alla frutta. Adesso mi voglio bene di nuovo. Sono caduta in basso ma mi sono rialzata con una diversa consapevolezza. Quindi ti dico viva gli errori commessi, brindo alle nostre fragilità, ai nostri sbagli, perché se li guardiamo in faccia senza paura ci insegnano a essere migliori”. La conduttrice sembra aver trovato una nuova stabilità sentimentale accanto ad Elio Lorenzoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)