La veggente di Trevignano contro l’inviato di “Mattino Cinque News“. Durante il rotocalco del mattino su Canale5 è stato fatto ascoltare un messaggio vocale dove Maria Giuseppa Scarpulla, meglio nota come Gisella Cardia, la presunta veggente della Madonna di Trevignano, attacca l’inviato del programma, Paolo Capresi. Nel messaggio inviato a Paola Fella, ex portavoce della veggente, la Cardia critica il giornalista per l’intervista a Don Roberto Liani dove si parla del posizionamento della statua della Madonna. “Se lui va a finire in tv per una s******a del genere succede la fine del mondo”, afferma con tono basso ma deciso la Cardia.

La veggente si lamenta della scelta dell’inviato di Mattino Cinque per aver interpellato il “pezzo grosso” di una Curia differente dalla sua. Nell’audio, Cardia si riferisce non proprio con gentilezza a Don Roberto, ma è verso il giornalista che segue da tempo le vicende delle presunte apparizioni miracolose nel piccolo comune del Lazio che riserva un piccolo ricatto: “Capresi mi ha stufato, sta andando troppo in giro e io non gli do più niente. Sono proprio arrabbiata e non so come giostrare la storia”.