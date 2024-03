Reduce dal Festival di Sanremo con “Apnea” (disco d’oro), Emma è stata ospite della prima puntata di Radio2 Live Unplugged con Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio2. La cantautrice ha posto l’accento sul tema degli alti e bassi di una carriera e di come sia importante avere le spalle forti per reggere l’urto e le delusioni. “Prima di essere artisti siamo persone e io non mi sono mai nascosta, – ha affermato Emma – anche quando le cose non stavano andando per niente bene per far capire ai ragazzi che a volte le cose non vanno come ce le immaginiamo. Questo non ci deve far perdere di vista la nostra strada, semplicemente non ha girato bene la ruota. La vita è piena di rischi ma anche di avventure incredibili da vivere. Il problema del sistema è che adesso vogliono arrivare tutti primi subito: ci vorrebbe un’educazione al fallimento perché serve per capire come crescere”.

A pochi giorni dalla ricorrenza della Festa delle Donne una riflessione: “In un mondo maschilista, e non solo in ambito musicale, io credo nella meritocrazia. Le donne sicuramente fanno molta più fatica in tutti gli ambienti, ma le classifiche sono l’ultimo dei problemi in Italia. Basterebbe alzare il salario minimo delle donne, e poi sui diritti c’è tanto lavoro ancora da fare”. E sul futuro: “Voglio solo godermi la vita, divertirmi, ho chiuso dei capitoli importanti e sto cercando di digerire alcune cose di questa vita: ora tutto quello che c’è da prendere me lo prendo, senza pensare troppo alle conseguenze e ai giudizi, voglio fare quello che mi va, quello che mi piace, non c’è tempo per perdersi in paranoie inutili”.

In attesa di ritrovarla a novembre sul palco dei Palasport di Milano (11 novembre), Roma (14 novembre) e Bari (17 novembre), quest’estate (da giugno) Emma sarà in tour nei principali festival italiani.