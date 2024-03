Un urlo di gioia per l’Oscar all’amico Robert Downey Jr. mentre lei si fa meches e colpi di sole. Gwyneth Paltrow dal parrucchiere (casalingo) ancora mancava. L’attrice premio Oscar come miglior attrice per Shakespeare in love nel 1999 ha voluto condividere la sua esultanza spontanea in una Instagram story. Proprio mentre viene annunciata la vittoria di Robert Downey Jr. come Miglior Attore non Protagonista per la sua performance in Oppenheimer, ecco che lo smartphone della Paltrow dall’inquadratura del suo pc, su cui stava seguendo la Notte degli Oscar, si sposta su un proprio primo pianto esultante, anche se presentazione è quella da seduta dal parrucchiere con cartine, pellicola e stagnola avvolta nelle ciocche di capelli.

La Paltrow nei panni di Pepper Potts ha affiancato Downey Jr. nei tre Iron Man targati Marvel: The Avengers, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame – dove l’attore interpreta Tony Stark. Un dettaglio curioso, infine: tutti avranno notato gli occhiali Oliver Peoples indossati dall’attore a Dolby Theatre. Ebbene sembrano gli stessi che indossa a Paltrow nel video dell’esultanza mentre è sotto la coltre di trucco e parrucco.