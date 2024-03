“Lo farei altre 100 volte! Vi gustano?“. Questa la didascalia scelta da Lucky John – tiktoker italiano da 2 milioni di follower – a corredo di due scatti: uno con gli occhi castani, l’altro con gli occhi color ghiaccio. No, non è un fotomontaggio, bensì si è sottoposto a una delicata operazione per cambiare il colore dei propri occhi. Fino a quel momento, invece, era solito indossare lenti a contatto azzurre. Sul suo profilo TikTok non parla d’altro da giorni: il pre operazione, l’operazione stessa, il post e i tanti, tantissimi commenti a cui Lucky John ha deciso di rispondere. Procediamo con ordine. Già a fine febbraio Lucky John aveva pubblicato un video in cui indossava in un occhio la lente a contatto celeste e in un altro, invece, nulla. “L’operazione è molto invasiva però me la voglio fare. Mi voglio rifare. Non deve passare questo messaggio però non mi piaccio. Non riesco a guardarmi, non mi piaccio. Vi dico solo che mio padre aveva un occhio blu e uno marrone”.

Qualche giorno dopo, il content creator (di cui non si conosce l’età: “È solo un numero, ma considerate che sono all’ultimo anno di Giurisprudenza”, aveva detto nel 2023) aveva pubblicato un video in cui rivelava di sottoporsi a una operazione per cambiare il colore degli occhi. “Sto per rifarmi il colore degli occhi, sono appena arrivato in clinica – le sue parole -. Li voglio azzurrissimi, ora scegliamo il colore. Mi hanno fatto entrare subito, mi hanno fatto fare dei controlli per vedere l’idoneità, poi abbiamo scattato foto e video. Ora stiamo scegliendo il colore degli occhi”. Nonostante in moltissimi gli dicessero che stava benissimo con i suoi occhi naturali, il ragazzo ha comunque deciso di sottoporsi all’operazione. “Ho appena fatto l’operazione agli occhi, non posso guardare, non riesco ad aprirli – le sue parole subito dopo l’intervento, indossando gli occhiali da sole -. Sto bene, domani andrò a togliere due lentine che mi hanno messo. Però sto bene, grazie. Ho realizzato un mio sogno. Mi dà fastidio qualsiasi luce”.

Qualcuno pensa che sia uno scherzo ma i numerosi video pubblicati sulla piattaforma cinese sembrano suggerire il contrario. In tanti lo hanno criticato, ma Lucky è fiero della scelta presa. In un altro TikTok, ha anche letto con autoironia alcuni commenti negativi (alcuni dei quali vergognosi). In quel filmato, dove tra l’altro ha rivelato di aver speso ben 8.000 euro (8.770 per la precisione, come riportato da Webboh) per l’intervento, il tiktoker ha affermato: “Ho selezionato alcuni commenti per voi, come questo: ‘Non c’è da fare. Donne e gay non hanno limiti, sono delle categorie pericolose. C’era un motivo se queste categorie avevano meno diritti'”. Oppure: “‘È semplicemente gay’. Ma basta, io non ho orientamento sessuale. Mi innamoro della persona: maschio, femmina. C’è chi dice malato, patetico. Ma io non sono malato!”. Infine Lucky ha concluso: “A chi dice che li avrei dovuti dare in beneficenza. Ma se tu ti fossi messa da parte i soldi, li avresti dati veramente in beneficenza? Fate i seri!”. Fortunatamente ci sono state anche numerose critiche espresse senza offendere, oltre ai complimenti per la decisione presa con determinazione.