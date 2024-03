Luisa Ranieri è tornata nei panni di Lolita Lobosco, la vicequestore della questura della Polizia di Stato più amata di Rai 1. L’attrice è ospite giovedì 14 marzo alle 15 del talk FqLife con Claudia Rossi e Andrea Conti. L’appuntamento sarà in streaming su Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine. “Di mio in Lolita c’è la passione per le scarpe, il fatto di essere malinconica su certe cose, è molto sicura di sé ma ha alcune fragilità che trovo molto interessanti”, ha detto la Ranieri.