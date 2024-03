È morto Carlo Tessari, meglio conosciuto nel mondo dello spettacolo come Madame Sisì, è venuto a mancare nella tarda mattinata dell’11 marzo presso la Poliambulanza di Brescia, dopo mesi di lotta contro una malattia che ha visto le sue condizioni aggravarsi nell’ultimo periodo. La sua scomparsa, avvenuta intorno alle 12.30, lascia un vuoto non solo tra gli amici e i conoscenti, che non gli hanno mai fatto mancare il loro affetto, ma anche nella comunità artistica e notturna del Bresciano.

Imprenditore di successo di giorno e iconica drag queen di notte, Madame Sisì è stata un’icona del divertimento, soprattutto attraverso il suo celebre locale, l’Art Club di Desenzano del Garda. Qui, l’intrattenimento e la gioia di vivere hanno sempre regnato sovrani, facendo del club un punto di riferimento per chi cercava una notte all’insegna della spensieratezza, ma sempre consapevole e rispettosa. Madame Sisì si è distinta per il suo impegno nel promuovere iniziative contro l’abuso di alcol e droghe, dimostrandosi una vera pioniera nel suo campo. La sua figura è stata centrale anche nel panorama dei diritti civili: nel 2014, ha fatto la storia diventando la prima drag queen in Italia a celebrare il matrimonio di due amici, Sara Rizzini e Giovanni Cortellazzi, presso il Comune di Lonato del Garda. Un gesto simbolico che ha ulteriormente consolidato il suo ruolo di attivista e performer capace di unire le persone oltre ogni barriera.

I social network si sono rapidamente riempiti di messaggi di cordoglio e ricordo, con molti che hanno voluto rendere omaggio a Carlo Tessari e al suo alter ego Madame Sisì. L’Art Club ha espresso il proprio dolore con una commovente nota: “La tua famiglia Art Club si stringe per questa perdita. Buon viaggio”. Molti ricordano con affetto le serate trascorse all’Art, dove Madame Sisì è stata un faro di ispirazione, energia e inclusività. Con una carriera lunga trentasette anni, Madame Sisì ha attraversato e influenzato diversi ambiti, dalla musica al teatro, dai diritti sociali all’intrattenimento notturno, diventando un simbolo di libertà espressiva. Il suo impegno ha varcato i confini nazionali, diventando la prima drag queen in Europa ad avere un proprio locale e, nel 2016, ha aperto “SìSì Gioca”, un parco giochi dedicato ai più piccoli che porta il suo nome, consolidando il suo impegno per la comunità.