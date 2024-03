Anche il delitto di Perugia, quindi Amanda Knox, avrà la sua serie tv. A mettere le mani su quello che accadde nella notte tra l’1 e 2 novembre 2007, quando in una villetta alle porte della città umbra venne uccisa Meredith Kercher, ci ha pensato Hulu, il canale in streaming della Disney. E, udite udite, a produrlo saranno la stessa Knox e Monica Lewinsky, l’ex stagista della Casa Bianca protagonista alla pari del presidente Clinton del celebre Sexgate. A interpretare la studentessa di Seattle, quattro anni di carcere scontati per l’omicidio della Kercher, poi assolta in Cassazione nel 2015, e sempre dichiaratasi innocente, sarà Margaret Qualley, la bella hippie che fa girare la testa a Brad Pitt in C’era una volta a Hollywood di Tarantino, nonché protagonista della serie Maid.

“È basata sulla storia vera di come la Knox sia stata erroneamente condannata per l’omicidio di Meredith e descrive la sua odissea di sedici anni per liberarsi”, narra la sinossi della serie che sarà suddivisa in 8 parti. Insomma, un altro capitolo della saga innocentista portata avanti dalla Knox da oltre quindici anni.

Oggi 36enne e madre di due figli, nel 2013 Knox raccontò le sue vicende processuali in “Waiting to be Heard” e finì protagonista di un film “Amanda Knox: Murder on Trial in Italy” che fu da lei, e dai suoi avvocati, attaccato in quanto non aderente alla verità dei fatti. Anche Monica Lewinsky negli Stati Uniti è personaggio controverso, noto soprattutto per essere molto attiva nel difendere chi finisce vittima dalla macchina del fango giornalistico e giudiziario.