Un malore improvviso a metà monologo per Stefano Fresi. L’attore romano si trovava sul palco del Centro Lucia di Botticino, a Brescia per il suo spettacolo Dioggene, quando si è sentito male. “Scusate, non è nello spettacolo…”, avrebbe detto Fresi rivolgendosi al pubblico e mostrando che qualcosa non andava. Pochi minuti ancora, ma le forze sono mancate del tutto e l’attore romano ha voluto interrompere lo spettacolo.

Fresi è stato portato via in ambulanza, ma dopo poche ore sono arrivate le rassicurazioni sul suo stato di salute da parte del Centro Lucia: “Informiamo il nostro gentile pubblico che abbiamo parlato con Stefano Fresi e ci ha rassicurato sulle sue condizioni di salute. Lo spavento è stato tanto per tutti, anche perché, per un attore, interrompere uno spettacolo è sempre l’ultima possibilità. Fortunatamente tutto si sta risolvendo. Stefano sta meglio e ci ha subito detto che vuol recuperare la data. Pertanto, stiamo lavorando per trovarne una disponibile compatibilmente con la programmazione del teatro e vi informeremo il prima possibile”. Fresi ha 49 anni e divenne celebre per la sua interpretazione del crooner “il Secco” vicino alla Banda della Magliana in Romanzo criminale nel 2005.