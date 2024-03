Annalisa, dopo il successo al Festival di Sanremo con “Sinceramente”, è tornata da Los Angeles dove ha ricevuto il premio “Global Force” a Billboard Women in Music, l’evento annuale dedicato alle donne più influenti dell’industria musicale. In uno dei post dedicati all’evento è comparso un accorato appello del tutto inaspettato. A farlo è stato un fan speciale Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio, Claudio. “Sono Enrico Lotito, il figlio del presidente della Lazio – si legge tra i commenti del post di Annalisa – Senti, io vorrei venire al tuo concerto di domenica 21 aprile al Palazzetto dello Sport a Roma ma non trovo i biglietti perché è tutto sold out… Come posso fare?”. Una richiesta che ha scatenato l’ilarità da parte di alcuni dei fan della cantante che hanno sottolineato come anche “i figli di…” abbiano difficoltà a reperire gli introvabili biglietti.

Infatti dal 10 aprile Annalisa tornerà sui palchi dei palazzetti per il Tutti Nel Vortice Palasport che toccherà le principali città italiane con concerti già esauriti a Milano, Roma e Padova, mentre a maggio sarà per la prima volta all’Arena di Verona con due appuntamenti il 14 maggio (sold out) e il 20 maggio. I concerti della cantautrice continuano anche in estate con Tutti Nel Vortice Outdoor.