È morto all’età di 78 anni Gigio Morra, volto di numerose pellicole e fiction Rai tra cui Un posto al sole, nella quale ha vestito i panni di Peppino Canfora tra il 2017 e il 2019. A comunicare la notizia è stata la moglie Lucia Mandarini, pure lei attrice, sui social con queste parole: “Il mio amore mi ha lasciato ere un uomo dolce gentile e un grande attore mi ha lasciato nella più grande disperazione ti amerò per sempre”.

CHI ERA GIGIO MORRA – Nato a Napoli nel 1945, Morra si è diplomato nel 1966 all’Accademia d’arte drammatica di Napoli. Tra il 1970 e il 1980 ha lavorato con Eduardo De Filippo, ma ha avuto modo di farsi dirigere a teatro anche da nomi del calibro di Maurizio Scaparro, Giuseppe Patroni Griffi, Luca De Filippo e Toni Servillo. Sul grande schermo invece è stato diretto da Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Lina Wertmüller e, in Gomorra, da Matteo Garrone. Tra gli altri titoli a cui ha preso parte ricordiamo: Io speriamo che me la cavo della già citata Wertmüller, Benvenuto Presidente! di Riccardo Milani, Pinocchio di Garrone. A contribuire alla sua fama di attore è stata anche la televisione. Morra infatti ha partecipato alla serie Il commissario Montalbano così come alla terza stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi interpretando Ruggero u’ Puparo. Dal 2017, come detto, è stato Peppino Canfora nella soap opera di Rai 3 Un posto al sole. Tra i progetti più recenti citiamo anche Imma Tataranni, Doc – Nelle tue mani, I bastardi di Pizzofalcone.

IL CORDOGLIO DEI VIP – Tanti i colleghi che hanno voluto dedicargli un ricordo sui social. Dal maestro Nicola Piovani, che su X ha scritto: “Addio a Gigio Morra! Chi lo ha visto in teatro sa che grande artista era. Fai un sereno viaggio, carissimo Gigio!”, all’attore di Gomorra Marco D’Amore, che su Instagram si è così espresso: “Oggi nel cielo degli Artisti c’è una stella in più, ma quanto dolore e quante lacrime in terra Gigio mio… Che ti sia lieve il volo, noi saremo qui a raccontare le tue gesta! Ti voglio tanto bene per sempre”. E ancora Marisa Laurito: “Ciao topolino, amico mio carissimo, quanti ricordi… Caro Gigio vola con la tua ironia e eterna leggerezza, segno di grande forza di vivere. Sei nel mio cuore e ci ritroveremo: apparecchia la tavola e aspettaci”.