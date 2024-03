Muschio Selvaggio si ferma. Fedez e Davide Marra, i due conduttori, andranno avanti ancora per tre puntate, quelle già registrate, poi si fermeranno.

Come riporta l’Ansa, ad annunciarlo saranno gli stessi conduttori nell’appuntamento online di lunedì 11 marzo, senza entrare però nel dettaglio delle questioni legali in corso, legate alla disputa con Luis Sal, ex socio di Fedez.

“Viste le ultime vicissitudini non reputiamo opportuno andare avanti così, non avrebbe senso perché sta diventando una situazione insostenibile lavorativamente parlando per tutti”, spiega Fedez. E Mr Marra aggiunge: “Attenderemo le decisioni dell’altra parte e dei giudici dato che, contrariamente a quanto avete letto, la questione non è assolutamente risolta”. Fedez sottolinea ancora di voler continuare con il podcast, mentre il collega incalza: “O lo portiamo avanti noi, come abbiamo fatto in questi 10 mesi oppure lasciamo e poi chi lo sa, magari ci vedremo da qualche altra parte”.

Proprio il podcast, seguitissimo sui social, è al centro di una controversia tra Fedez e Sal, recentemente finito al centro anche di accertamenti fiscali, co-fondatore e co-conduttore di Muschio Selvaggio fino a maggio 2023.

Lo scorso 27 febbraio, lo youtuber ha fatto sapere che il tribunale di Milano aveva accolto il ricorso giudiziario e che quindi Fedez avrebbe dovuto cedere le quote della società, “esautorando così quest’ultimo nella gestione del social”.

Diversa la versione di Fedez che poco dopo aveva specificato che l’ordinanza non cedeva le quote a Sal, ma nominava un “custode per le quote della società Muschio Selvaggio s.r.l, di proprietà di Doom (la società del rapper, ndr)”. “È importante sottolineare che la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata”, aveva sottolineato ancora Fedez.