Cosa bolle in pentola tra Eleonora Riso, la livornese aspirante chef vincitrice della 13esima edizione di Masterchef Italia, e Niccolò Califano, il dottore-pessimista, anche lui concorrente della stessa edizione del cooking show, arrivato a un soffio dalla finale? Se lo stanno chiedendo i tantissimi fan del programma che dalla fine della trasmissione stanno continuando a seguire i due sui social con la speranza di vederli presto insieme.

Quel che è certo è che i due hanno continuato a frequentarsi anche dopo la trasmissione, tanto che, pochi giorni fa, Riso è andata a Ravenna, città di Califano ed è stata anche a casa del doc. Nelle storie infatti entrambi hanno pubblicato un video-selfie con l’altro alle spalle e poi, complice una diretta con altri concorrenti, Eleonora è stata “pizzicata” anche a casa di Niccolò. Secondo quanto riporta Leggo, inoltre, la neo-incoronata 13esima Masterchef italiana ha anche conosciuto la madre di Niccolò.

I due, comunque, al momento non hanno né confermato né smentito le voci dei tanti fan che oramai parlano di loro come di una coppia. Dopo la sua eliminazione Califano aveva pubblicato un post molto intimo, proprio dedicato alla compagna di avventura. E lei, dopo aver vinto, a un commento che chiedeva conto della loro amicizia aveva risposto “stay tuned”. Come a dire, non confermo e non smentisco.