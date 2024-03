“Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore”. Samantha De Grenet racconta di un flirt con Francesco Totti che però non si è mai evoluto in una vera relazione. La showgirl ne parla a Storie di donne al bivio nella puntata in onda sabato 9 marzo. Ospite di Monica Setta, De Grenet si apre a proposito della conoscenza con l’ex calciatore, di come sia nata la loro intesa e dei motivi per cui una storia vera e propria non è mai decollata. “Poteva accadere, certo, Totti è un ragazzo buono e non se l’è mai tirata, era uno normale anche allora. Ma io ero troppo amica della sua ex Maria Mazza e non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina (io) con il calciatore famoso. Ne avevo già avuto uno e mi era bastato”.

Galeotto per loro fu Venditti: “È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, anche se all’epoca finimmo su tutti i giornali di gossip. Conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena terminato la sua storia con Maria Mazza, era una sera magica: luci, candele e musica”. Quindi rivela un divertente aneddoto: “Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d’acqua. Guidavo io e un’onda anomala all’improvviso fece finire in alto mare Francesco. Ricordo che appena mi accorsi di averlo perso restai paralizzata dalla paura. Mi dissi: e adesso, se ho rotto il Campione chi mi farà tornare a Roma?”.

L’ospitata nel programma di Monica Setta riserva un altro scoop che riguarda questa volta il cantante Nek, ma Samantha precisa: “Non lo chiamerei flirt, Nek era ed è bellissimo ma mi si filava poco. Ci siamo conosciuti da giovani e resta uno dei miei cantanti preferiti anche adesso”. Fu vero amore, invece, con Alessandro Benetton: “Era una cosa serissima, molto prima di Deborah Compagnoni, eravamo due ragazzi e fu un amore meraviglioso. Ancora oggi gli voglio profondamente bene” chiosa De Grenet.