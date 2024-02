Samantha De Grenet finalmente è riuscita ad accettare il proprio corpo, ma negli ultimi anni questo processo è stato piuttosto complicato. Tutto ha avuto inizio nel 2018 quando è arrivata la diagnosi di cancro al seno: un’esperienza che l’ha segnata nel profondo. Come raccontato in un’intervista al settimanale Gente la showgirl, oggi 53 anni, ha scoperto il brutto male per caso, grazie al consiglio di un’amica: “Spalmandomi la crema, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul seno. Lei mi dice di farmi controllare e io, seppur non convinta, perché minimizzavo, la ascolto. Per fortuna. La diagnosi è stata netta: tumore al seno destro, da operare subito”.

Quindi l’operazione e la radioterapia per sconfiggere la malattia: “Ho fatto una quadrantectomia e, in sala operatoria, ho avuto la possibilità di avere, oltre all’oncologo, anche un chirurgo plastico che ha sistemato il seno operato e, per pareggiarli, ha ridotto l’altro. Poi ho fatto la radioterapia […]”. Le ripercussioni sono state tante, sia sul piano fisico che emotivo: “Mi porto addosso le cicatrici e i graffi dell’anima, ferite che restano e che hanno a lungo minato la mia autostima e l’accettazione di un fisico che era cambiato per le cure, per la menopausa indotta e tutti gli effetti collaterali che ne conseguono. Ero un’altra me e non mi piacevo. Per via dei farmaci, emotivamente ero nervosa, sorridevo pochissimo. Fisicamente mi vedevo gonfia, quasi il corpo fosse in preda a un’esplosione, non mi riconoscevo”. Poi, anche grazie al supporto della famiglia, è arrivata a maturare una nuova consapevolezza di sé e a volersi di nuovo bene.