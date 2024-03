Mr.Rain allontana qualsiasi ipotesi di stop. “Non ho nessuna intenzione di ritirarmi, fare pause e non riuscirei a fermarmi con la musica. – ha detto l’artista all’AdnKronos – Questa cosa è stata totalmente travisata mentre raccontavo il mio ultimo album, sono stato frainteso per aver semplicemente spiegato che volevo imparare a gestire meglio il tempo, e che volevo farmi una vacanza ma a fermarmi non ci penso proprio”. Del resto Mr.Rain sta lavorando senza sosta: “Sono veramente felice per questi due Sanremo che mi hanno permesso di arrivare a tantissime persone, di programmare il mio primo tour nei palasport, sto scrivendo un disco in spagnolo, ho tradotto ‘Supereroi’ in spagnolo e sta andando benissimo, siamo sesti in radio“.

E mentre il brano sanremese “Due Altalene” è disco d’oro, è uscito il nuovo disco “Pianeta di Miller”. “A differenza dei dischi precedenti – spiega Mr. Rain nelle note di presentazione dell’album – dove ogni canzone a livello musicale, era legata da un filo e appartenevano tutte allo stesso mondo, questo è un album dove ho cercato di sperimentare diverse sfumature di quello che posso e che voglio fare anche nei miei lavori futuri. Brani come ‘Supereroi’, ‘Due Altalene’ e ‘Vite precedenti’ sono più classici, ‘La fine del mondo’ con Sangiovanni o ‘Un milione di notti” con Clara li considero ‘ibridi’, ho provato cioè ad uscire dalle sonorità che sono nelle mie corde e così anche in ‘Immortali’ e ‘Figli della notte’. Credo che questo sia il mio disco più eterogeneo a livello musicale e dove mi sono divertito di più, ho ritrovato la curiosità di fare musica provando a spaziare tra diversi generi musicali”.