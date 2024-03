Un grave lutto ha colpito Noemi Bocchi. La compagna di Francesco Totti sta attraversando un momento difficile a causa della perdita di una persona a lei molto vicina. Si è spenta infatti Natascke De Pace, cara amica di Noemi, che sui social ne piange la dipartita. La notizia è stata data dalla stessa Bocchi tra le proprie storie di Instagram. “Morta insieme a te” ha scritto, accompagnando queste poche parole a un cuore nero.

Nelle ore successive un’altra storia dedicata a Natasche. Una foto di loro due insieme e la didascalia: “Per sempre” a sottolineare che ciò che le legava va ben oltre l’esperienza su questa terra. Amico di Renato Zero è la canzone scelta da Noemi per fare da colonna sonora all’immagine con cui la compagna di Totti dà l’ultimo saluto all’amica. Ma chi era Natascke De Pace? Di lei si sa ben poco, e quelle poche informazioni che si hanno arrivano dal profilo Instagram della donna scomparsa. Nella biografia della propria pagina, infatti, De Pace si descriveva come avvocato cassazionista, mamma di Althea Donatella e Deva Antonia, ed “orgogliosamente moglie di Giovanni Giugliano”, professione chirurgo plastico.

Accanto a Noemi possiamo immaginare ci sia Francesco Totti. A lui il delicato compito di darle conforto in un momento tanto delicato. La coppia lo scorso 26 febbraio si era fatta vedere insieme alla presentazione di Adesso vinco io, il documentario su Marcello Lippi, posando sorridente sul tappeto rosso. Già a novembre 2022 i due si erano mostrati fianco a fianco nella loro prima uscita a un evento ufficiale, a Duabi, in occasione del galà internazionale del calcio. Recentemente Noemi Bocchi si è aperta con i follower rivelando un aspetto molto intimo che da anni le procura sofferenza: “Dopo i parti ho iniziato a stare male e da tutti venivo liquidata con un: ‘Hai partorito, è normale’. Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale” ha spiegato. “Ho scoperto di averla grazie ai gruppi Facebook in cui ci sono donne che con la loro testimonianza danno coraggio ad altre donne. Donne che si sostengono per superare un malessere non capito né dalle famiglie, né dalla società. Un intervento che passa come estetico, ma di estetico ha ben poco”.