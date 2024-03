È morto Akira Toriyama. Il celebre autore della rinomata serie “Dragon Ball” è deceduto all’età di 68 anni a causa di un ematoma subdurale. La notizia della sua scomparsa, avvenuta il primo marzo, è stata diffusa solo di recente sui social media dalla sua casa editrice e dallo studio di produzione. Il manga “Dragon Ball” ha debuttato nel 1984, ottenendo un enorme successo globale ha dato vita a una vasta gamma di anime, film d’animazione, colonne sonore, videogiochi e prodotti di merchandising.

L’opera ha venduto oltre 260 milioni di copie in tutto il mondo, consolidandosi come uno dei manga più popolari di sempre. In una dichiarazione pubblicata sul sito web dell’editore Shueisha si legge: “È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Toriyama. Sappiamo che aveva ancora diversi progetti in corso con il solito entusiasmo”.

Nato nella prefettura di Aichi, nel Giappone centrale, Toriyama ha iniziato la sua carriera d’artista nel 1978, ottenendo notorietà con il suo manga “Dr. Slump“, pubblicato sul settimanale Shukan Shonen Jump nel 1980. Quest’opera gli valse il Premio Shogakukan per il miglior manga Shonen, una delle onorificenze più prestigiose del Paese, assegnata a fumetti rivolti principalmente a un pubblico maschile. Il funerale non sarà pubblico, ma si svolgerà alla sola presenza di parenti ed amici più stretti: la famiglia chiede anche di rispettare la loro privacy durante questo momento così delicato.