“Siete dei geni. La prima uscita fu la tuta grigia, valanghe di odio. Poi ‘avete frainteso’, e ancora odio. Poi da Fazio, ancora odio. Poi l’idea: la copertina ‘violenta’ da L’Espresso. E signori, finalmente dal primo ‘Balocco gate’ i primi risultati: il pubblico si è spaccato, alcuni addirittura a favore della Ferragni! Ce l’avete fatta, eccola la strategia vincente!“. Così Fiorello, con ironia (ma azzeccando un punto fondamentale), ha affrontato l’argomento “Ferragni-cover de L’Espresso” che tiene banco da ore. Ovviamente è accaduto a VivaRai2! e lo showman ha aggiunto: “C’è stato davvero un momento in cui qualsiasi cosa portava alla sua distruzione. Il mondo crolla per l’inquinamento ambientale? Era colpa della lacca della Ferragni. Ora invece finalmente le prime cose positive: bravi! Pensate che la Schlein ha chiamato L’Espresso e ha detto ‘voglio la copertina da Joker’…”. Assieme a Biggio, Casciari e tutta la banda, Fiorello ha dato il buongiorno tra musica e ironia sulle notizie del giorno anche in questo venerdì 8 marzo, giornata internazionale della donna. Fiorello non poteva non riprendere l’episodio con protagonista Jorit, lo street artist napoletano che ieri a Sochi ha chiesto una foto a Putin ‘per dimostrare che è umano‘: “Fammi vedere un po’ su questo Jorit – l’ironia del conduttore del mattin show -. Ci sono suoi selfie con Attila, Gengis Khan, Jack lo squartatore e addirittura con la saponificatrice di Correggio!”. Da Putin si passa a Zelensky: “Ieri era ospite da Bruno Vespa e alla fine della puntata gli ha chiesto ‘voglio fare un selfie con lei, per dimostrare che è umano'”.