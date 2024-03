A Hollywood, si sa, gli amori vanno e vengono. Anzi, gli amori vanno e vengono non solo nel luogo delle star. Se c’è una coppia ‘solida’, che da anni fa sognare i fan del gossip, è quella formata da Chris Martin e Dakota Johnson. I due si sono innamorati nel 2017, archiviati gli ex Gwyneth Paltrow e Matthew Hitt. Voci che arrivano dai sempre beniformati esperti di gossip suggeriscono che sia arrivata l’ora delle nozze. Una fonte vicina alla coppia ha confidato al Mirror: “Si sono ufficialmente fatti la promessa tempo fa, ma hanno mantenuto il segreto. La loro connessione è stata evidente fin dall’inizio, quindi era solo questione di tempo”. 47 anni lui, leader dei Coldplay, 34 lei, attrice, i due non avrebbero fretta di organizzare la cerimonia ma c’è una certezza: la gioia di Gwyneth Paltrow che è stata più volte fotografata assieme a Johnson in perfetta armonia. Paltrow ha due figli con Martin, Apple e Moses. Se il matrimonio sarà confermato, non sarà una sorpresa vedere Gwyneth in prima fila, a supportare la felicità di Chris e Dakota in questo nuovo capitolo della loro storia d’amore.