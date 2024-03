Su TikTok diventano virali moltissimi video in cui i creator rendono conto di scelte personali, sottoponendole di fatto agli altri utenti. Che non mancano mai di dire la loro. Stavolta è il caso di Stephanie, @iamstephanienoble, che ha dichiarato di non voler avere figli. Ora, la motivazione della ragazza è stata espressa sfoggiando una borsa di lusso: “Il mio scopo è farmi le unghie, fare shopping, curarmi”. Insomma, lei dice di voler essere “la zia ricca” e lo sottolinea con una borsa di un noto brand francese. “Non ho figli per scelta – racconta Stephanie – e in molti mi dicono che non ho quindi alcuno scopo nella vita. Il mio scopo è farmi le unghie, fare shopping, guardate questa borsa nuova, prendermi cura di me, viaggiare, fare dei pisolini, avete mai provato a concedervi dei pisolini? È bellissimo. Non permettetevi di dire che non ho uno scopo nella vita solo perché non ho figli“. Come hanno reagito gli utenti? A sopresa, molti hanno espresso commenti positivi: “Ho 63 anni, non ho figli per scelta, vita bellissima”, “Lo stesso, senza figli. Sto per farmi un sonnellino”, “Come mamma di due figli, ti dico che capisco perfettamente la tua decisione”, “36 anni, niente figli per scelta. Il mio cane, i miei amici, la mia famiglia, gli hobby. Sono felice”, e tanti altri ancora su questa falsariga. Ma c’è chi non apprezza del tutto: “Ho un figlio ma riesco anche a fare tutto quello che hai elencato”, “I bambini non sono per tutti”, “Ti rispetto ma io ho 3 figli, faccio dei pisolini e dei bei viaggi insieme a loro”.