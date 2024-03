Se la galleria fotografica dello smartphone di Alessandro Cattelan potesse parlare… e in qualche modo lo ha fatto, svelando a pochi eletti un contenuto alquanto hot. È successo nella puntata di Stasera c’è Cattelan in onda mercoledì 6 marzo su Rai2. Tra gli ospiti del talk show anche Alessandro Borghi, protagonista della serie Supersex disponibile proprio da ieri su Netflix. L’attore, come noto, interpreta i panni di Rocco Siffredi, e dopo aver raccontato alcuni dettagli circa la realizzazione del progetto, inclusa la presenza di una intimacy coordinator che si assicurava che tutte le persone presenti sul set fossero a proprio agio mentre venivano girate scene piccanti, ha regalato al pubblico un siparietto che non è passato inosservato.

Merito di Cattelan, che ha voluto condividere un video che Borghi gli ha mandato in privato. Queste le parole del conduttore: “Lui diceva che non ha tanto pudore, me ne sono accorto anche io. Lui è un amico, abbiamo confidenza, ci sentiamo, ci mandiamo messaggi ecc. Qualche tempo fa, era un mercoledì sera, stavo guardando la televisione e mi arriva un messaggio di Ale Borghi. È un videomessaggio, lo apro e vedo il meraviglioso volto di Ale, sorridente come al solito, che mi saluta, in primo piano, poi però l’inquadratura si allarga, scende leggermente e io ho fatto ‘Oddio Alessandro che cos’è questa cosa? I miei occhi, i miei occhi’”. Quindi Cattelan ha spiegato il motivo di una simile reazione: “Mi ha mandato un messaggio in cui si vedeva il grande protagonista di questo film”.

Il padrone di casa ha poi voluto rendere partecipi 4 persone del pubblico del contenuto in questione (in questo caso più che mai sharing is caring, ovvero condividere qualcosa con qualcuno è un atto d’amore, ndr): “Tu dici che non hai pudore, ce l’ho io per te, quindi non ho fatto vedere questo video a nessuno. Però se non lo fai vedere a nessuno è come se non fosse mai successo. Io ho una voglia di farvelo vedere ragazzi. In televisione non si può, qui è fuori discussione. Però io vorrei farlo vedere a qualcuno di voi. Facciamo la video reaction al video che Ale mi ha inviato”.

A quel punto i pochi fortunati eletti hanno potuto visionare la clip. Tutti si sono mostrati sorridenti all’inizio, per poi lasciare spazio a uno stupito divertimento nell’ultima parte del video. “Non sapevo che potesse avere anche questa utilità” ha commentato la prima ragazza che ha avuto il piacere di vedere il filmato. Nel congedarla, Cattelan ha scherzato con lei: “Hai le mani sudatissime!”. Neanche a dirlo i social si sono scatenati: “Chi devo pagare per vedere il video di Ale Borghi?” si è domandato qualcuno, “Ora la curiosità mi sta divorando” ha commentato qualcun altro.