Il principe Harry alle prese col suo passato, quello di natura più gossipara. Torniamo al periodo turbolento dei primi anni 2000, quando il Duca di Sussex faceva parlare di sé per il suo stile di vita “fuori dagli schemi”. Al centro, un famigerato party a Las Vegas del 2012, episodio che continua a far discutere e a imbarazzare la famiglia reale. E chi sarà la protagonista se non l’ex spogliarellista nota come Carry Royale-Carrie Reichert, ovvero la donna che nel 2022 ha scosso il mondo mettendo all’asta le mutande indossate da Harry in quella notte di follia a Las Vegas? Reichert aveva raccontato al The Mirror di una notte “bollente” trascorsa con Harry. Una notte con tanto di ‘strip biliardo’, durante il quale il principe avrebbe scelto di togliersi proprio gli slip. Ora, Royale riappare sulla scena, delusa dal mancato racconto sulla loro notte selvaggia in “Spare” l’autobiografia del Principe. Come riporta il Daily Mail, Reichert si è sentita “messa da parte”, dato che Harry non ha menzionato neanche lontanamente quell’incontro. E ora, la donna minaccia di postare foto in cui il principe appare completamente nudo. “Queste immagini non sono mai state rese pubbliche”, avverte l’ex spogliarellista. “Ho foto di lui nudo a bordo piscina. La gente rimarrà di stucco”. Come mai farebbe una cosa del genere? “Sono un po’ contrariata perché sono stata ignorata nel suo libro. Voglio dire… Si è perso tantissimo di quella notte”.