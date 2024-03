Quishing: un nome ‘esotico’ che promette qualcosa di buono? No, una minaccia ben reale. Questo nuovo stratagemma è come un ladro scaltro che entra di soppiatto nel tuo conto corrente, senza lasciare traccia. Immagina di aprire la tua casella di posta elettronica e trovare un messaggio apparentemente innocuo. Ma al suo interno, invece di un normale link, trovi un misterioso codice QR. Pensando di non fare nulla di male, lo scansioni.

E proprio come una trappola ben orchestrata, ti trovi su un sito web fasullo che assomiglia perfettamente alla pagina di accesso della tua banca. Ti chiedono gentilmente di inserire le tue credenziali, e tu, ignaro, lo fai. In un attimo, i tuoi dati sono nelle mani dei truffatori, e i tuoi risparmi sono a rischio.

Come difendersi dal Quishing? La vigilanza è fondamentale. Controlla attentamente ogni email, ogni link, ogni codice QR. Non lasciarti ingannare dalle apparenze, perché dietro a quella pagina web innocua potrebbe nascondersi un pericolo in agguato per i tuoi risparmi.