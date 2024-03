Non è decisamente un periodo facile per la famiglia reale britannica, tra la diagnosi di cancro di Re Carlo e il mistero sulle condizioni di salute di Kate Middleton. Nel caos generale, però, è arrivata la prima notizia positiva: Sarah Ferguson, l’ex moglie del principe Andrea di York, ha affrontato e vinto la sua battaglia contro il cancro. La Duchessa di York, affettuosamente chiamata Fergie, si è infatti sottoposta di recente ad un intervento chirurgico per un melanoma e i risultati hanno portato a un sospiro di sollievo: il cancro non si è diffuso con metastasi. A rivelarlo è il Daily Mail, che ha parlato di un “enorme sollievo per Sarah e per l’intera famiglia“, citando le parole di un’amica della duchessa.

La battaglia Sarah Ferguson attraverso la malattia è stata tutt’altro che facile. Un anno fa, le era stato diagnosticato un cancro al seno durante un esame di routine, cosa che ha richiesto un’immediata operazione chirurgica per l’asportazione del tumore. La successiva fase di ricostruzione del seno è stata accolta da Fergie con grande forza d’animo; ha addirittura soprannominato il suo seno ricostruito “Derek”, considerandolo un salvavita. La situazione si è complicata quando, durante l’intervento di ricostruzione, i medici hanno individuato dei nei che sembravano sospetti. Dopo ulteriori analisi effettuate dal dermatologo della duchessa, è stata diagnosticata una nuova forma di cancro. Fortunatamente, l’operazione successiva ha rivelato che il melanoma non si era esteso, né alla pelle né ai linfonodi.

Questa buona notizia è giunta in un momento difficile per la royal family, che sta affrontando diversi problemi di salute: Re Carlo III è attualmente in trattamento per un cancro, Kate Middleton si sta riprendendo da un intervento chirurgico all’addome. Ora Ferguson continuerà a sottoporsi a controlli regolari ogni dodici settimane per monitorare attentamente la sua salute, ma l’esito positivo dell’operazione e la conferma che il cancro non si è diffuso rappresentano una vittoria significativa nella sua lotta contro la malattia.