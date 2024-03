Ieri all’aeroporto di Linate si è tenuta la conferenza stampa “Pechino Express” che prende il via giovedì 7 marzo in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. L’itinerario dello show Sky Original realizzato da Banijay Italia si svilupperà in dieci puntate lungo la “Rotta del Dragone” e si snoderà dalle regioni settentrionali del Vietnam, passando per le città del Laos e fino a concludere nello Sri Lanka. A guidare le coppie il padrone di casa Costantino Della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru dei The Jackal. Tra le coppie ci sono “I Fratm”, composto dagli attori Artem e Antonio Orefice che si sono conosciuti sul set della serie dove hanno interpretato rispettivamente Pino o Pazz e Totò. Fanpage ha chiesto ad entrambi: “Siete reduci da un’esperienza che ha inevitabilmente segnato la vostra carriera. Secondo voi ‘Pechino Express’ riuscirà a liberarvi dall’essere quelli di Mare Fuori? E soprattutto sperate che accada?“.

“Mare Fuori è stato un percorso che ha fatto parte della nostra vita, – ha risposto Artem – che è ancora un percorso della nostra vita, di grande hype, che ha spaccato. Quel progetto è come un figlio, perché per ogni artista, ricreare una vita, fare un personaggio equivale a questo. Questa esperienza a Pechino è un’esperienza umana diversa. Quello di Mare Fuori quindi non è un marchio, però io la vedo una domanda un po’ inappropriata“. Antonio Orefice, in maniera ironica ma quasi infastidita, ha replicato: “Diciamo che rinnegare di essere quelli di Mare Fuori mi pare una stro**ata. Come se domani mattina tu sei giornalista di Fanpage e all’improvviso chiudono Fanpage, una bella tarantella. Io spero che allora lavorerai anche con altre testate e nuovi progetti, ma la tua punta resta Fanpage. Mi stai pure simpatico mi assomigli pure sembriamo a Tale e Quale Show, è che si può fraintendere come cosa, io ti ringrazio per la domanda, ma forza Napoli!”. Tra le risate generali.

Le altre coppie che compongono il cast sono: Fabio ed Eleonora Caressa a formare “I Caressa”, poi Damiano e Massimiliano Carrara “I Pasticcieri”, Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi “I Romagnoli”, Nancy Brilli e Pierluigi Iorio “I Brillanti”, Kristian Ghedina e Francesca Piccinini “I Giganti”, Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo “Le Amiche”, infine Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi “Italia Argentina”.