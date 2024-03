Già in passato FQMagazine aveva riportato la notizia della truffa internazionale realizzata con l’Intelligenza Artificiale e che vedeva coinvolto, tra i vip italiani, anche Fabio Fazio, il conduttore del canale Nove. Adesso, via social, è intervenuto il diretto interessato. Con un video pubblicato sulla pagina ufficiale di Che Tempo Che Fa ieri 5 marzo, Fazio ha esordito dicendo: “Compaiono sempre più spesso miei video con una voce verosimile, evidentemente alterata, presumo da intelligenza artificiale, in cui io sponsorizzo prodotti finanziari”.

Quindi il conduttore ha spiegato: “Sono tutte bufale, tutte truffe, tutti falsi. Entro domani presenterò denuncia alla polizia postale perché a questo punto stanno diventando veramente eccessivi, ma intanto vi dico di non credere a niente di tutto quello che riguarda investimenti finanziari, soldi che il sottoscritto vi proporrebbe. Non lo farò, non lo farei, non lo faccio. Sono tutte fake, statene assolutamente alla larga. Questo è quello che posso dirvi e, come vi dicevo, da domani parte la denuncia che spero possa essere utile ad individuare questi truffatori, perché altro non sono, e in questo modo forse liberarmi di questo peso”. Infine ha concluso: “Grazie a tutti coloro che mi segnalano ‘Ma davvero sei tu?’, ‘Hai fatto questa cosa?’. Ecco no, non sono io, è tutto falso“.

In tanti hanno commentato sotto al filmato. “Ecco il rovescio della medaglia (e forse non è il solo) dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Siamo agli albori e chissà quante ne vedremo. Intanto grazie della segnalazione”, “Per quanto mi riguarda non ne ho mai visti ma stimandola e ammirando la sua professionalità non ci avrei sicuramente creduto”, “Non ho mai avuto dubbi di una persona intelligente e onesta come te Fabio”. Insomma, messaggi di affetto e stima. Ma non mancano le “frecciatine”: “Quindi possiamo sperare che l’intervista alla Ferragni senza una domanda decente sia opera dell’intelligenza artificiale? Ah no!!”, un esempio. Lo stesso video pubblicato sul profilo della trasmissione “Che Tempo Che Fa” è stato anche ripubblicato nelle Instagram stories del profilo personale di Fazio, con la seguente scritta: “Attenzione alle truffe online”.