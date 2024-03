Da TikTok ad OnlyFans il passo è breve. Guglielmo, meglio noto con il nome d’arte di Dottor Bavaro, è il creator del momento. Sulla piattaforma cinese conta più di 150 mila followers che, da mesi, seguono il suo motto “ragazzi, umili”. Nei video caricati in Rete, il 25enne salernitano si mostra spesso e volentieri in compagnia di ragazze, tra post di cene, vini e vestiti firmati: questo ed altro si può permettere il tiktoker che studia Giurisprudenza all’università e dichiara di non avere bisogno di soldi perché figlio di una famiglia benestante. Non solo: è ospite fisso della Zanzara, la trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani.

Ma a tener banco in queste ore è l’annuncio che ha fatto a Radio24, ovvero la notizia del suo sbarco sul OnlyFans, la piattaforma di video hard. Il primo contenuto è già stato pubblicato: ad affiancarlo c’era la modella a luci rosse Elena Spanò che, sempre a “La Zanzara” ha rivelato di essersi aperta un profilo sul sito per adulti in modo tale da lasciare il lavoro da cameriera, dedicandosi così ai sensuali filmati. Una decisione, quella di Elena, ben vista dalla famiglia: “I miei genitori mi hanno supportata fin dall’inizio e, assieme a mia sorella di 29 anni, guardano i miei video. Li approvano e mi danno anche consigli“, aveva dichiarato. Come postato sul profilo Instagram di Bavaro, il video assieme a Spanò è attualmente primo nella tendenza ricerche di PornHub.