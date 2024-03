Dopo aver ottenuto una (sorprendente) decima posizione nel corso della 74esima edizione del Festival di Sanremo e aver fatto emozionare il pubblico grazie alla cover con Roberto Vecchioni, Alfa ha mantenuto la promessa fatta. “Per me è un ricordo, d’altronde i ricordi più belli sono leggeri no?”, ha esordito il cantante in un video pubblicato sul proprio profilo TikTok. Nel contenuto, il rapper ha mostrato un nuovo tatuaggio che si è fatto: oltre a dei piccoli disegni già presenti sul braccio di Alfa, ad aggiungersi alla lista, c’è un ritratto di Beppe Vessicchio.

“Breve storia divertente, prima di Sanremo ho promesso al Maestro Vessicchio che se fosse andata bene mi sarei tatuato il suo volto sul mio corpo. E quindi…”, ha proseguito il cantautore all’interno del cortometraggio. Alfa ha voluto condividere l’emozione e il patto rispettato, videochiamando il direttore d’orchestra: “Maestro mi sono appena tatuato il suo volto sul mio corpo, si chiama Vessicchino“, ha detto l’artista. “Va bene però attenzione a non sviluppare troppo il muscolo mi raccomando“, ha risposto Vessicchio. Nei commenti, in molti si son detti divertiti: “Grande Alfa! E grande maestro Vessicchio.,. top”, ha scritto una. “Stupendo. Vessicchio è unico. Non ci dovrebbe essere Sanremo senza di lui”, ha condiviso un’altra.