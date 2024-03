Sette dischi di platino, otto dischi d’oro, otto brani in top ten delle radio e nove in top ten dei singoli. A quasi un mese dal termine del Festival di Sanremo 2024 cantanti e discografici brindano all’ex direttore artistico Amadeus e al suo fiuto per le classifiche. Numeri nero su bianco e senza alcun fraintendimento. Ad agguantare le certificazioni Platino sono stati Annalisa (“Sinceramente”), Ghali (“Casa Mia”), Irama (“Tu No”), Mahmood (“Tuta Gold”), Rose Villain (“Click Boom!”), la vincitrice Angelina (“La Noia”) e Geolier (“I p’ me, tu p’ te”). Mentre i dischi d’oro sono andati a Emma (“Apnea”), Loredana Bertè (“Pazza”), The Kolors (“Un ragazzo una ragazza”), Dargen D’Amico (“Onda Alta”), Clara (“Diamanti Grezzi”), Gazzelle (“Tutto qui”), Alfa (“Vai!”, Mr Rain (“Due Altalene”). In tutto quindici brani certificati con 1.100.000 di copie vendute. Nel 2020 sono stati in totale 16 di dischi di platino raggiunti dai cantanti in gara, nel 2021 erano 28, nel 2022 si è arrivati a 40 mentre lo scorso anno a 38.

Tra i brani più trasmessi dalle radio (fonte Earone) la scorsa settimana al primo posto c’era Annalisa con “Sinceramente” che è anche il brano più utilizzato su TikTok. Con tre singoli nella Top 100 e cinque nella Top 200, oltre che nella classifica ufficiale singoli Fimi/Gfk, Annalisa è l’artista femminile più ascoltata su Spotify e la prima donna ad entrare nella classifica globale di Billboard USA nella top 100. Il 6 marzo Annalisa sarà a Los Angeles per ricevere il premio “Global Force” a Billboard Women in Music. Sempre a proposito di donne Clara è presente con due brani in Top 50 Spotify con “diamanti Grezzi” e “Ragazzi fuori”, dalla colonna sonora di “Mare Fuori 4”, dove peraltro recita il ruolo di Crazy J. Nella classifica dei singoli (fonte Fimi-Gfk) al primo posto c’è in pianta stabile “Tuta Gold” di Mahmood. Nella settimana di uscita ha debuttato nella Top 50 Global e ha conquistato il secondo posto nella Top Songs Debut Global (9-11 febbraio), oltre a essere stato il settimo testo più cercato al mondo su Genius.

Insomma il Festival di Sanremo 2024 è l’edizione con il maggior numero di certificazioni platino ottenute dai partecipanti al Festival: 512 (+50% rispetto al 2023). In retrospettiva, i brani in gara alle ultime undici edizioni di Sanremo hanno conquistato 184 certificazioni platino e di queste ben 121 sono state assegnate alle canzoni che hanno partecipato al Festival sotto la direzione artistica di Amadeus. Gli ascolti in streaming dei brani in gara all’ultima edizione di Sanremo hanno superato per la prima volta il miliardo di riproduzioni (+23% rispetto all’edizione 2022 e +198% rispetto al 2020).

Cosa accadrà nel futuro? La sfida è enorme non solo per la Rai ma anche per la discografia. I contatti sono febbrili per identificare chi dovrà sostituire (per un anno o due?) Amadeus sull’onda lunga di questi successi. Noi di FqMagazine, secondo gli ultimi rumors, avevamo anche lanciato l’ipotesi Gigi D’Alessio, che avrebbe tutte le carte in regola dal momento che è anche un volto Rai (ha condotto varietà di prima serata su Rai Uno ed è il giudice di “The Voice” a Rai2) e un grande professionista musicale. Poi c’è chi non si tirerebbe indietro come Alessandro Cattelan che a “Domenica In” ha spiegato: “Io a Sanremo2025? Mi fa ridere. Normale che dopo Amadeus ci siano speculazioni. Non ne so nulla. Se mi chiamano, certo, non ci si sta a pensare due volte. Sì, risponderei sì. Sarebbe una grande sfida e lo farei anche per nonna”. Staremo a vedere nelle prossime settimane.