Non tutti amano Mare fuori. Certo il successo riscosso dalla fiction di Rai2 fa pensare che una larga fetta di pubblico apprezzi ma, come è normale che sia, c’è anche chi non è fan. Questo è il caso di Micol Olivieri, nota per il ruolo di Alice nella serie di Canale 5 I Cesaroni.

Interrogata dai follower proprio su Mare fuori, Micol ha risposto: “Opinione strettamente personale, non voglio ferire ed offendere nessuno. Ho trovato nelle prime due puntate che vidi grandi buchi di sceneggiatura, ragazzi con grande talento che secondo me potevano essere diretti meglio proprio perché erano ragazzi presi dalla strada, tanti, tanti altri molto bravi, e in generale credo quel tipo di contenuto non sia adatto ai giovani di oggi…“.

E ha aggiunto: “È un po’ sfuggito di mano il tutto. È vero che è dichiaratamente dai 16 anni in su, ma è vero che l’hanno visto anche un sacco di ragazzini ed è diventato questo mito dei ragazzi che scelgono una vita sbagliata. Non ne avevamo bisogno“.