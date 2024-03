Tutto è pronto, manca davvero poco. Questa sera, domenica 3 marzo, Chiara Ferragni tornerà per la prima volta a parlare pubblicamente in televisione. Un’intervista esclusiva che l’influencer cremonese ha deciso di concedere a Che Tempo Che Fa su Nove a Fabio Fazio, a partire dalle ore 20:30. Un’occasione dunque per metterci la faccia e definire ciò che è stato ampiamente detto riguardo il processo in corso e la possibile fine del matrimonio con Fedez. Quest’ultimo, invece, ha abbandonato l’Italia (non per motivi di sicurezza, ndr). Il rapper in questo momento si trova a Parigi, dove è tutt’ora in corso la settimana della moda.

Fedez, con un look monocromatico total black, ha preso parte alla sfilata Vetements Official. Ed è proprio qui, come testimonia uno scatto condiviso sui suoi social, che Federico ha incontrato un’icona del pop mondiale: Cher. Un dettaglio che non è passato di certo inosservato dai follower è che lui e Ferragni sarebbero tornati nuovamente ad indossare le fedi. Stiamo assistendo dunque a un cambio di rotta rispetto alle scorse settimane. Fedez ha deciso di terminare il silenzio stampa e ricomparire sui social, mentre Chiara ha preferito restare low profile e concentrata in vista di stasera. Con chi sono rimasti dunque in questi giorni Leone e Vittoria? La risposta arriva direttamente dai profili social di nonna Marina Di Guardo e zia Francesca Ferragni. Le due, insieme al piccolo Edoardo (primogenito di Francesca), hanno portato i tre piccoli all’acquario di Milano. Una giornata di spensieratezza in vista dell’arrivo della mamma ad un altro acquario. Quale? Ovviamente quello presente nel tavolo di Che Tempo Che fa.