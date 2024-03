“Dobbiamo essere empatici, poco empatici, simpatici, antipatici? Chi stabilisce il modello di magistrato? Io non so a cosa mira il governo, ma l’effetto che abbiamo oggi è soltanto il dileggio dell’ordine giudiziario, con battute, iperboli e vilipendio”. E su questo “il silenzio delle altre istituzioni è molto pericoloso”. Il presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia usa parole nette sull’idea di sottoporre a test psicoattitudinali gli aspiranti magistrati, già contenuta nel Piano di rinascita democratica di Licio Gelli e ora “suggerita” al governo dal Senato, nel parere approvato giovedì sulla riforma Cartabia dell’ordinamento giudiziario.

Aprendo i lavori del Comitato direttivo centrale – il “parlamentino” del sindacato delle toghe – Santalucia sottolinea che la stessa previsione era contenuta sotto forma di delega nella riforma Castelli del 2005, varata dell’ultimo governo Berlusconi, ma poi quella delega non fu mai esercitata dal governo, per l’impossibilità di stabilire in cosa dovessero consistere i famigerati test. E d’altra parte, aggiunge, quando si discuteva di quel progetto 170 psichiatri e psicanalisti avevano scritto una lettera aperta per sottolineare che “nessun tecnico saprebbe dare un giudizio predittivo” sull’adeguatezza a svolgere la funzione di giudice o pm. Tanto che in Francia, dove era stata introdotta, questa forma di selezione è stata abolita dopo pochi anni.

Peraltro, ricorda, la delega Cartabia non lascia alcuno spazio all’introduzione di una misura di questo tipo, quindi il parere approvato a palazzo Madama dalla maggioranza (con il voto anche di Italia viva) esprime soltanto la “voglia della politica di mandare un messaggio” alle toghe. Dopo la relazione, parlando ai cronisti nella sede dell’Anm, Santalucia risponde poi – senza citarlo – al capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, il quale, a proposito dei test, “ha detto che per alcune inchieste i magistrati meriterebbero il Tso”: “Siamo sempre lì: inchieste che non piacciono, processi non graditi… la risposta è questa”, afferma.