“Io sono letteralmente ko“, ha detto in una storia Instagram Valentina Ferragni. Dopo il tour milanese, la sorella di Chiara Ferragni è volata in Francia per assistere alle sfilate d’alta moda parigine. Tra una location e l’altra, c’è stato un imprevisto che l’influencer ha voluto condividere coi propri followers. “Sono rotolata giù dalle scale del condominio – ha raccontato, ridendo, Ferragni -. Ho fatto quattro gradini rotolando in avanti e mi sono fatta malissimo. Ho un dolore alla caviglia e si sono anche spezzate le unghie. Che male”, ha proseguito. E ancora: “Stavamo scendendo dalle scale del condominio ma lì stanno facendo i lavori sopra e quindi per non sporcare hanno messo questi cuscinetti di plastica per proteggere il tappeto. Si è incastrato il tacco nel tappeto e sono volata. Vi giuro ho fatto una caduta da film. Mi sono uccisa e mi fa male ancora tutto“, ha spiegato.

“Non sono la prima a cadere in questa casa – ha aggiunto -. In realtà sono già caduti tutti e mancavo solo io. Strano che il destino mi avesse graziata fino ad oggi. L’altro giorno, dopo due ore che eravamo entrate in questa casa, una di noi (non posso dire il nome) era sul divano, si è alzata ed è inciampata nei propri piedi ed è volata su un tavolino che è scoppiato in mille pezzi. Incredibile davvero”, ha concluso Valentina Ferragni.