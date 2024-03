Che cosa sta succedendo a Justin Bieber e Hailey Baldwin? Se lo chiedono in molti visto quel che è accaduto negli ultimi giorni. Stephen Baldwin, papà di Hailey, ha ricondiviso sui social un post di Victor Max, che conteneva un video di Justin che cantava con la chitarra “I Could Sing of Your Love Forever” di Delirious. Nulla di strano. A destare preoccupazione è però la caption della clip: “Cristiani, per favore, quando pensate a Justin e Hailey, prendetevi un momento per offrire una piccola preghiera affinché abbiano saggezza, protezione e si avvicinino al Signore. Ci sono sfide particolari che le persone in posizioni ad alta visibilità devono affrontare e anche il nemico non vuole che si avvicinino a Gesù. Così spesso, indipendentemente dalle cose materiali o dai riconoscimenti, spesso affrontano una guerra spirituale così intensa che cerca di far naufragare la loro fede, il matrimonio e la vita in generale. Quindi grazie”. Stephen però nel ricondividere il reel non ha fornito dettagli aggiuntivi.

Ad ogni modo, poche ore dopo quella condivisione Justin e Hailey, sposatisi nel 2018, sono stati avvistati mentre partecipavano a una funzione religiosa alla chiesa di Churchome al Saban Theatre di Beverly Hills, in California, come riporta Page Six. Bieber ha tentato, invano, di coprire il volto sotto il cappuccio della felpa e una sciarpa nera. Al momento, però, non è chiaro se la coppia stia attraversando un momento delicato per qualsivoglia motivo.